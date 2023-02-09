Один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский намекает на скорое начала российского наступления.

В своем посте в Telegram он говорит, что давно не писал о войне, потому что на фронте "ситуация не отличается особой динамикой". При этом он указывает, что "концентрация сил, меньше - средств, довольно внушительная".

"Положение дел в "положении" на последних неделях - вот-вот должны начаться роды", - образно пишет Ходаковский.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ готовит наступление в Харьковской и Запорожской областях.

А американский Институт изучения войны сегодня сообщил, что войска РФ начали крупное наступление в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как скандалы и отставки в украинской власти могут сказаться на ситуации на фронте.