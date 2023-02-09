От расстройств психического здоровья в связи с продолжающимся уже год вторжением России может страдать четверть населения Украины.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По оценкам, каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой тяжелых психических заболеваний", - сказал специальный советник ВОЗ Мишель Казачкин.

Казачкин заявил, что во время недавнего визита в Днепр видел десятки украинских военнослужащих, госпитализированных с "острой тревогой, депрессией и психическими расстройствами".

"Психическое здоровье становится основной проблемой здравоохранения в Украине", - добавил советник ВОЗ.

Ранее мы писали, что еще в июне прошлого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что из-за психических расстройств, вызванных войной, 3-4 млн украинцев потребуются лекарства.

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