Американский Институт изучения войны пишет, что российские войска совершили наземные атаки вокруг Бахмута и продолжили тактические наступления 8 февраля. Проанализировав видео, поступающие с фронта, специалисты Института считают, что армия РФ немного продвинулась в этом районе.

Об этом говорится в новой сводке аналитиков.

1. Кадры, опубликованные между 4 и 8 февраля, подтверждают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Бахмута в районе Красной Горы и Зализнянского (10 км к северу от Бахмута), а также в Ступках (район северного Бахмута).

"Визуально подтверждено, что российские силы находятся в пределах 2,5 км от трассы E40 Бахмут-Славянск... Кадры боевых действий указывают на то, что российские войска стремятся окружить Бахмут, перекрыв доступ украинских войск к трассе E40", - говорится в утренней сводке.

2. Также зафиксировано продвижение противника юго-западнее Бахмута в районе Ивановского. "Российские силы, вероятно, приблизились к шоссе T0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут", - пишет Институт.

3. На видео, опубликованных 8 февраля, видно, как танковые подразделения Южного военного округа РФ атакуют украинские позиции в Марьинке. Российские танки замечены в западной части Марьинки.

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