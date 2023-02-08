Российский энергетическая компания "Газпром" может создать собственную частную военную компанию, о чем вчера сообщала украинская разведка, чтобы нормализовать военизированные формирования, связанные с государством, и подорвать частные военные компании.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что для государственных и частных энергетических компаний не является чем-то необычным создание частных сил безопасности для защиты своих активов.

В ГУР Украины, как пишет ISW, заявляли, что создание этой ЧВК связано с "текущей напряженностью между Кремлем и куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Россия может использовать эти силы безопасности "Газпрома" для целей, отличных от защиты российских энергетических активов", - пишут эксперты.

Ранее мы писали, что CNN описал боевую тактику ЧВК "Вагнер" в Украине.

Также сообщалось, что Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .