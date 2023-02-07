Российский энергетический монополист "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает ГУР в своем Telegram-канале.

"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ОАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стаф-центр" с долей 30%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что при создании "организации" правительство России ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь "организации" не может быть менее 50%.

"Таким образом в России продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина", - отмечает ГУР.

Напомним, вчера, 6 февраля, Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией. Также принято постановление о признании всех российских ЧВК террористическими организациями.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.