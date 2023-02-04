Великобритания готовит решение о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

По информации издания, над этим вопросом уже работает МВД страны.

Если британские власти пойдут на этот шаг, то членство в "Вагнере" будет признано уголовным преступлением. Кроме того, будет запрещено посещение всех вагенровских акций и публичное ношение символики ЧВК.

Также это повлияет на возможности компании проводить операции через финансовые учреждения Великобритании.

Ранее Financial Times рассказала о бизнесе куратора ЧВК Вагнер Пригожина. По данным издания, он управляет транснациональной горнодобывающей компанией.

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