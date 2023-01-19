"Газпром" сообщил о сокращении транзита газа через Украину на 23%.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов, пишут российские СМИ.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 25,1 миллиона кубометров на 19 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он.

В среду, 18 января, объем транзита через Украину составлял 32,6 миллиона кубометров. То есть сокращение составило 23%.

Ветка через Украину остается единственным маршрутом для российского газа для Западной и Центральной Европы после остановки прокачки по "Северному потоку".

Украинская сторона не комментировала данное заявление.

Ранее мы писали, что за неполный 2022 год "Газпром" снизил добычу газа на 18%. При этом сейчас растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Кроме того, в начале января цены на газ в Европе сегодня выросли почти на 12%, приблизившись к 850 долларам за тысячу кубометров.