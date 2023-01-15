Поставки российского газа в Германию нельзя исключать в будущем.

Об этом заявил премьер земли Саксония, заместитель главы партии ХДС Михаэль Кречмер в интервью Funke Mediengruppe.

Пока идет война, покупка российского газа не рассматривается, сказал Кречмер. Но в будущем Германии понадобится более дешевый газ, чем тот, который она сейчас получает из других источников.

Он высказался за ремонт газопровода "Северный поток", который был поврежден в результате взрыва в Балтийском море в сентябре прошлого года.

Устранение повреждений важно для возобновления поставок российского природного газа в будущем, пояснил политик.

"Если повреждения не будут устранены, "Северный поток-1" станет навсегда непригодным для использования", - считает он.

"В промышленно развитой стране энергия не должна быть дефицитным товаром", — заявил Кречмер.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года Кильский институт мировой экономики сообщил о том, что Германия и Евросоюз продолжают закупать российский сжиженный природный газ. Несмотря на официальное намерение правительства ФРГ отказаться от российского газа, СПГ из России, судя по всему, прибывает в Бельгию, откуда его потом перевозят в Германию.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным аналитиков, газовые хранилища Германии весной будут заполнены намного больше, чем в конце зимы 2022 года.