Газовые хранилища Германии весной будут заполнены намного больше, чем в конце зимы 2022 года.

Такой прогноз предоставляет Ines, сообщает издание Spiegel.

По прогнозам аналитиков, при условии нормальных температур, к середине весны немецкие хранилища будут заполнены на 65%. Это существенно больше, чем на 2022 год, когда заполненность хранилищ по состоянию на конец марта составляла 26% и на конец апреля - 35%.

В издании сообщают, что сейчас хранилища заполнены примерно на 91% - благодаря более низкому потреблению в результате сознательной экономии, чему способствовала рекордно теплая зима и дополнительный импорт, которым компенсировали российский газ.

По мнению аналитиков, Германии уже не грозит дефицит газа до конца зимы, даже если будут периоды очень холодной погоды или возникнут другие проблемы.

Ранее мы сообщали, что цены на газ в Европе сегодня, 10 января, выросли почти на 12%, приблизившись к показателю 850 долларам за тысячу кубометров.

Также мы сообщали, что теплая зима в этом сезоне позволила Европе накопить рекордные запасы газа в подземных хранилищах.