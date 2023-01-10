Польша обращается к Конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии средства за ущерб, нанесенный во время Второй мировой.

Об этом сообщает "Польское радио 24" со ссылкой на заместителя главы польского МИД Аркадиуша Мулярчика.

Он заявил, что рассчитывает на поддержку американской стороны в "вопросе требования Польшей компенсаций за последствия Второй мировой войны".

Также Мулярчик добавил, что "до сих пор Германия не возместила Польше ущерб от войны".

"Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США - это страна, которая сегодня определяет мировой порядок, ключевая страна, когда речь идет об уважении международного порядка, прав человека, верховенства закона и международной справедливости. Поэтому мы обращаемся в комитет Конгресса США", - заявил Муларчик.

Ранее Польша уже обращалась с такой просьбой к ЮНЕСКО, Совету Европы, ООН, странам ЕС и НАТО.

В сентябре Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, и выплатить возмещение. Речь идет о сумме более 6,2 трлн злотых (свыше 1,5 трлн долларов).

Германия заявляет, что вопрос репараций - закрыт и она ничего платить не будет.