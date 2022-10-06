Греция, как и ранее Польша, тоже захотела репараций от Германии за Вторую мировую войну.

Как заявил глава МИД Греции Никос Дендиас после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау, "вопрос о выплате Германией Греции репараций за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым, его решение важно для греческого общества", пишет ТАСС.

"Решение этого вопроса, прежде всего, является вопросом принципа, и я думаю, будет выгодно для всех привлеченных стран и Евросоюза в целом", - добавил Дендиас.

Напомним, Германия заявила в ответ на польские претензии на тему репараций, что вопрос закрыт.

При этом Сейм Польши принял резолюцию с требованием репараций не только от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, но и от Советского Союза за агрессию против страны в 1939 году. Варшава намерена идентифицировать свои убытки и принять против РФ соответствующие меры.

Ранее мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию и Францию в имперских замашках и в желании подчинить себе страны Восточной Европы.