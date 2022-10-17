Российская компания "Газпром" подвела итоги девяти с половиной месяцев 2022 года. По ее данным, за неполный год она снизила добычу газа на 18%.

Статистика опубликована в телеграм-канале компании.

"С 1 января по 15 октября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 327,4 млрд куб. м газа. Это на 18% (на 72 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 млрд куб. м – на 41,4% (на 63 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года", - сказано в тексте.

В компании добавили, что сейчас растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 октября запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 66 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 6,4 млрд куб. м газа. При этом даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода", - заявили в "Газпроме".

Также там упомянули и о заполненности украинских ПХГ: на 15 октября Украина накопила 14,3 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м.

Ранее в "Газпроме" заявляли, что введение потолка цен на российский газ приведет к прекращению его поставок.

Между тем стало известно, что ЕС может ввести "временный ценовой коридор" на российский газ.