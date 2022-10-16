Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что введение Западом ограничений цен на газ нарушит условия действующих контрактов. По его словам, это приведет к прекращению поставок газа.

Заявление прозвучало в интервью телеведущему Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в своем телеграм-канале.

"Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал Миллер.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале сентября в Евросоюзе захотели ввести потолок цен на российский газ, который поставляется не только по трубопроводу, но и на сжиженный газ. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит вопрос о том, следует ли включать сжиженный природный газ в предельные цены наряду с импортом российского газа по предложению.

Вскоре стало известно, что как минимум десять стран Европейского Союза настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России.