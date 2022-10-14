Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призывает Запад ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне 10-20 долларов за баррель.

Об этом Устенко заявил в интервью Newsweek.

"По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель", - сказал он.

Известно, что сейчас цена за баррель российской нефти колеблется между 80 и 100 долларами.

Ранее представители правительства США заявляли, что потолок может быть на уровне 60 долларов за баррель. Однако в США заявили, что цена российской нефти в рамках планируемого потолка цен пока окончательно не определена, но в Белом доме прорабатывают детали.

Россия уже заявила, что "не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть". Президент РФ Владимир Путин уверен, что ограничения приведут к дефициту, а "никакие финансовые интервенции и распечатывание нефтяных резервов не исправят последствия" введения потолка цен.

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