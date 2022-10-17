Власти КНР предписали крупным госкомпаниям прекратить перепродажу сжиженного природного газа в Европу и другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в самом Китае.

Об этом пишет Bloomberg.

Действия Китая по обеспечению собственных поставок могут сократить поставки в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе, полагает агентство.

Китай имеет крупные контракты на закупку СПГ у таких экспортеров, как США, при этом в этом году азиатские трейдеры перенаправляли часть этих поставок в Европу из-за слабого спроса внутри страны.

Напомним, недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепп Боррель заявил, что процветание Европы основывалось на России и Китае, но это уже в прошлом.

"Китайские рабочие с их низкими зарплатами сделали гораздо большее для сдерживания инфляции в Европе, чем все центральные банки вместе взятые. Но теперь Россия и Китай уже не являются теми, кем они были для нашего экономического развития", - заявил Боррель.

Вчера в Китае начался съезд Компартии, на котором должны переизбрать Си Цзиньпина. "Страна" рассказывала, что это значит для Украины.