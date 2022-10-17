Евросоюз предложит временный потолок цен на весь импортируемый газ (то есть, не только российский) "чтобы обуздать экстремальные цены".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

При этом "среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены".

Собеседники издания считают, что потолок цен "в различной степени затронет заинтересованные стороны".

Ранее в "Газпроме" заявляли, что введение потолка цен на российский газ приведет к прекращению его поставок. Глава российского предприятия Алексей Миллер заявил, что введение Западом ограничений цен на газ нарушит условия действующих контрактов.

Окончательно решение о потолке цен еще не принято. Недавно сообщалось, что ЕС может ввести "временный ценовой коридор" на российский газ. На саммите 20-21 октября лидеры ЕС изучат ряд вариантов ограничения цен на газ, по поводу которого нет согласия уже несколько недель.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят установить ценовой коридор для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон со средним значением ниже рыночной цены.

Дипломаты говорят, что может быть достигнут консенсус по ограничению цены на газ, используемый для производства электроэнергии, на примере схемы, реализованной Испанией и Португалией в июне, хотя некоторые опасаются, что это может повысить спрос на газ в ЕС.