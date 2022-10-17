В ЕС продолжают обсуждать введение ограничений на цены на российский газ. На встрече послов стран Евросоюза в понедельник будут обсуждаться различные временные варианты, которые будут действовать, пока лимит не будет окончательно согласован.

Об этом пишет Reuters.

На саммите 20-21 октября лидеры ЕС изучат ряд вариантов ограничения цен на газ, по поводу которого нет согласия уже несколько недель.

В подготовленном документе говорится, что лидеры согласятся "изучить временный динамический ценовой коридор" на природный газ до тех пор, пока не будет разработан лимит на цены.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят установить ценовой коридор для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон со средним значением ниже рыночной цены.

В проекте говорится, что лидеры также "изучат временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который поможет снизить цены на электроэнергию, не приводя к общему увеличению потребления газа".

Дипломаты говорят, что может быть достигнут консенсус по ограничению цены на газ, используемый для производства электроэнергии, на примере схемы, реализованной Испанией и Португалией в июне, хотя некоторые опасаются, что это может повысить спрос на газ в ЕС.

По словам дипломата ЕС, знакомого с проблемой, наличие нескольких вариантов не означает, что любой из них или все они обязательно будут согласованы. Послы ЕС проведут внеочередную встречу в Люксембурге в конце дня в понедельник, чтобы обсудить этот вопрос и рассмотреть все возможные варианты.

Напомним, в "Газпроме" заявили, что введение потолка цен на российский газ приведет к прекращению его поставок.

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