В Доме народных собраний в Пекине сегодня начал работу двадцатый съезд Коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок. Съезд завершится 22 октября.

За это время делегаты рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го созыва, который сегодня зачитает генсек КПК Си Цзиньпин, изучат доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, рассмотрят и одобрят поправки к уставу КПК, а также изберут новый ЦК партии.

После закрытия съезда состоится первый пленум нового ЦК. По традиции, он должен пройти на следующий день.

Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - высшее руководство страны на ближайшие пять лет.

Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.

Таким образом Си станет первым руководителем КНР со времён Мао Дзедуна, который будет править более двух пятилетних сроков. Произойдёт это или нет - главная интрига съезда.

Также ожидается, что в Постоянный комитет Политбюро будет избран близкий Си Цзиньпину секретарь горкома КПК Чунцина Чэнь Миньэр. Ему прочат пост премьера КНР. Назначение его на этот пост может стать сигналом о том, что Чэнь в будущем станет преемником Си в качестве лидера Китая.

Что касается вопроса Тайваня, то политику в отношении него уже обозначил Си Цзиньпин в своём выступлении на открытии съезда: Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать отказ от применения силы.

Также Си заявил, что КНР продолжит военную реформу, чтобы к 100-летию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году (то есть, через 5 лет) получить вооруженные силы мирового уровня.

При этом уже выстраиваются конспирологические теории о влиянии этого съезда на ход войны в Украине (особенно на фоне недавнего призыва МИД КНР к китайцам покинуть территорию Украины).

По одной из таких теорий, после переизбрания Си Китай может начать оказывать существенную военную поддержку России в плане поставки военной техники (тех же беспилотников) и товаров, необходимых для производства оружия.

По другой версии, после переизбрания Си Путин перейдёт к неким более жёстким методам ведения войны в Украине, от которых он воздерживался до сих пор, чтоб не сорвать утверждение своего союзника лидером Китая на новый 5-летний срок.

Подобные обсуждения напоминают ситуацию февраля 2022 года, когда многие наблюдатели говорили, что Путин не станет начинать вторжение в Украине до окончания зимней Олимпиады в Пекине (Олимпиада завершилась 20 февраля, вторжение началось 24 февраля).

Каких-либо подтверждений нынешних теорий о влиянии событий в Китае на ход войны в Украине, пока нет.

До сих пор Китай, с одной стороны, придерживался риторики в пользу России относительно причин начала войны. С другой - воздерживался от оказания прямой военной помощи РФ. По крайней мере в открытую.

Изменится ли эта позиция после завершения 20 съезда КПК станет ясно уже скоро - съезд заканчивает свою работу 22 октября.

Напомним, что накануне съезда Компартии Китая прошел слух об аресте Си Цзиньпина. "Страна" рассказывала о подоплеке этих сообщений.

Впоследствии Си Цзиньпин появился на публике.