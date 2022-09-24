На фоне сообщений о том, что в Китае якобы арестован Си Цзиньпин, а власть в стране контролируют военные, в сетях начали писать, что международный аэропорт Пекина "Наньюань" отменил все рейсы (а их более 6 тысяч). Также полностью остановлено железнодорожное сообщение.

При этом, "Наньюань" (кстати, первый в истории страны) был закрыт еще в 2019 году, тогда же все рейсы перевели в другой аэропорт - "Дасин". А в нем, судя по отслеживающему все полеты в мире ресурсу Fliaghtradar, деятельность идет в штатном режиме, самолеты вылетают и приземляются.

Ранее в соцсетях шли сообщения, что в Пекин вводят войска - правда, эта информация никаких подтверждений не имела.

Между тем, в Пекине ситуация в субботу спокойная, жители китайской столицы гуляют в парках и по магазинам, усиления мер безопасности не наблюдается, сообщают корреспонденты мировых агентств.

Напомним, в октябре состоится очередной съезд Компартии Китая, на котором Си Цзиньпин должен быть переизбран на новый срок. Став, таким образом, первым китайским правителем после Мао Цзедуна, который будет править более 10 лет. На Западе уже давно звучат призывы повлиять на китайскую элиту, чтобы этого не произошло.

При этом на днях президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН затронул тему отношений с Китаем. Он заявил, что США не хотят конфликта с Китаем.