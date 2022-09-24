Сегодня соцсети наполнились сообщениями о том, что глава Китая Си Цзиньпин был якобы арестован сразу после возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и сейчас находится под домашним арестом.

Пользователи пишут о том, что власть в стране контролируют военные, а инициировали государственный переворот ветераны Компартии КНР, недовольные линией, которую проводит Си во внешней и внутренней политике.

В то же время никаких подтверждений этой информации нет, а ее источники ненадёжны, пишет издание OneIndia после фактчекинга.

"Если бы Си был помещен под домашний арест, это была бы международная новость", - пишет OneIndia, приходя к выводу, что разговоры о перевороте в Китае - фейк, а молчание Си в течение нескольких последних дней ситуативно.

Напомним, в октябре состоится очередной съезд Компартии Китая, на котором Си Цзиньпин должен быть переизбран на новый срок. Став, таким образом, первым китайским правителем после Мао Цзедуна, который будет править более 10 лет. На Западе уже давно звучат призывы повлиять на китайскую элиту, чтобы этого не произошло.

При этом на днях президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН затронул тему отношений с Китаем. Он заявил, что США не хотят конфликта с Китаем.

Ранее "Страна" рассказывала, что Си Цзиньпин пропустил ужин с президентом РФ Владимиром Путиным и его союзниками на саммите ШОС. По официальной версии, из-за предосторожности против COVID-19.