Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил выставку "Формирование новой эры", которая проходит в Пекине.

Соответствующее видео 27 сентября публикуют китайские СМИ.

Отметим, что это первое видео с председателем КНР после того, как были запущены слухи о госперевороте к стране и домашнем аресте Си Цзиньпина.

Напомним, на выходных соцсети наполнились сообщениями о том, что глава Китая Си Цзиньпин был якобы арестован сразу после возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и сейчас под домашним арестом. Пользователи сообщали о том, что власть в стране контролируют военные, а инициировали государственный переворот ветераны Компартии КНР, недовольные линией, которую проводит Си во внешней и внутренней политике. Правда, в тот же день эту информацию опровергли.

"Страна" подробно разбирала, почему накануне съезда Компартии Китая прошел слух об аресте Си Цзиньпина.

Последние два года Си Цзиньпин из-за пандемии не покидал Пекин и не встречался ни с иностранными лидерами, ни с представителями собственной партии, пока 14 сентября не отправился на встречу Шанхайской организации сотрудничества в узбекский Самарканд.

По распространяемым в соцсетях слухам, в это время враги Си из числа ветеранов китайской элиты якобы сплели против него заговор.