Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,8%.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

Война России против Украины обойдется глобальной экономике в $2,8 триллиона потерянного ВВП до конца следующего года.

Последствия могут быть серьезнее, если Европе придется нормировать потребление энергоресурсов в зимних условиях, отмечают в организации.

Согласно нынешнему прогнозу, экономика еврозоны в 2023 году вырастет всего на 0,3%, а ВВП Германии снизится на 0,7%. Тогда как в июле прогнозы предполагали увеличение ВВП еврозоны в следующем году на 1,6%, Германии - на 1,7%.

ОЭСР понизила прогноз роста ВВП США на 2023 год до 0,5% с ожидавшихся в июне 1,2%.

Китайская экономика, согласно прогнозу ОЭСР, ускорит рост в следующем году до 4,7% с 3,2% в 2022 году.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП в Украине упадет не меньше, чем на 35%.

"Страна" рассказывала, как в мире разгоняется экономический кризис и что это значит для Украины.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.