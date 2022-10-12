Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан озвучил основные параметры новой Стратегии нацбезопасности США.

Об этом помощник президента США сказал на спецбрифинге, посвященном публикации новой редакции Стратегии национальной безопасности страны в среду, 12 октября.

Главное из заявлений Джейка Салливана:

"Нам необходимо создать как можно более сильную коалицию государств для усиления нашего коллективного влияния, как для формирования глобальной стратегической обстановки, так и для противодействия этим транснациональным угрозам, для успеха которых требуется сотрудничество". "Нам необходимо установить правила поведения в 21 веке в важнейших областях - от новых технологий в киберпространстве до торговли, экономики, инвестиций и т. д. - так, чтобы международный порядок продолжал отражать наши ценности и наши интересы и чтобы международный порядок был лучше приспособлен для решения предстоящих задач". "Это десятилетие имеет решающее значение как для определения условий конкуренции, особенно с КНР, так и для решения серьезных проблем, которые, если мы потеряем время в этом десятилетии, не сможем идти в ногу с прежде всего климатическим кризисом, но и другие проблемы". "Мы признаем, что в геополитическом пространстве КНР представляет собой наиболее серьезный геополитический вызов для Америки. И хотя это будет в значительной степени проявляться в Индо-Тихоокеанском регионе, у проблемы есть и глобальные аспекты". "Ядерные угрозы и бряцание оружием, которые мы видели со стороны России, напоминают нам о том, каким значительным и серьезно опасным противником является Россия - не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира".

Ранее мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план на случай применения Россией ядерного оружия.

Также "Страна" рассказывала, что президент США Джо Байден оценил действия Владимира Путина в Украине и назвал российского президента "рациональным игроком, который просчитался".