В конце января президент Бразилии Лула да Силва предлагал свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной о мире. И заявил, что для урегулирования нужен новый многосторонний формат.

Вчера в интервью CNN он развил свою мысль и заявил, что "нам нужно собрать группу стран, которые говорят о мире, а не о войне". Среди таких стран он назвал Индию, Индонезию и Китай, куда Лула да Сильва направится в марте и намеревается там обсудить в том числе идею нового формата по Украине.

Также президент Бразилии заявил, что нужно включить в формат США и Россию.

"Я хочу говорить о мире с президентом Путиным, с президентом Байденом, с Си Цзиньпином, с Индией, со всеми, потому что, на мой взгляд, глобальное развитие возможно только в мирных условиях", - добавил да Сильва.

Украину он в своем списке не упомянул, на что уже обратил внимание Белый дом.

Вчера бразильский лидер находился в США, где встречался с Байденом. После этой встречи представитель Байдена Джон Кирби заявил, что "именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если да, то при каких обстоятельствах".

То есть Вашингтон согласен на широкоформатные переговоры лишь с формального согласия Киева и с его участием. Украина при этом отказывается от прямых переговоров с Россией и требует от РФ сперва вывести войска с оккупированных территорий.

Тем не менее, президент Бразилии еще будет поднимать идею новой переговорной коалиции за окончание войны в Украине во время мартовского визита в Китай. И не исключено, что там ее как раз поддержат.

Ранее президент Бразилии отказался передавать Украине снаряды для немецких танков, которые просил Шольц.

Также "Страна" писала, как Зеленский раскритиковал президента Бразилии за нейтралитет в вопросе войны РФ с Украиной.