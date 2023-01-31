Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на оформление шестимесячной гостевой визы США, чтобы продлить свое пребывание в этой стране. Это связано с тем, что его положение в родной стране становится опасным.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на адвоката Болсонару Фелипе Александра.

По словам юриста, заявление Болсонару власти США получили в пятницу. Александре посоветовал бывшему президенту не покидать страну, пока заявка обрабатывается, а это может длиться несколько месяцев.

"Я думаю, что Флорида станет его временным домом вдали от родины. Прямо сейчас в его ситуации ему нужна небольшая стабильность", - сказал адвокат.

В Бразилии против Болсонару ведется много расследований - в связи как с предполагаемыми правонарушениями во время его четырехлетнего президентского срока, так и с беспорядками в начале этого месяца, устроенными его сторонниками. При этом Александр считает, что нет никаких доказательств того, что Болсонару совершил какое-либо преступление, связанное с беспорядками в Бразилии, в ходе которых были разграблены национальный конгресс, президентский дворец и Верховный суд.

Болсонару въехал в США по визе A-1, предназначенной для дипломатов и глав государств. Срок ее действия истек в день, когда он покинул свой пост, но еще существует 30-дневный льготный период.

Как писала "Страна", Болсонару спешно вылетел из Бразилии во Флориду 30 декабря, пропустив инаугурацию своего преемника и заклятого врага Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он остановился в Киссимми, в доме бывшего бойца смешанных единоборств Хосе Альдо.

Есть признаки того, что его присутствие в США становится неудобным для администрации Байдена. Ранее в этом месяце 41 член Конгресса от Демократической партии подписал письмо с призывом к администрации отозвать визу Болсонару.

"Мы не должны позволять Болсонару или любым другим бывшим бразильским чиновникам укрываться в Соединенных Штатах, чтобы избежать правосудия за любые преступления, которые они могли совершить, находясь у власти", — говорится в письме.





