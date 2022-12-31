Президент Бразилии Жаир Болсонару 30 декабря покинул официальную резиденцию главы государства и отбыл из страны на самолете. При этом срок его полномочий истекает 31 декабря.

Об этом сообщает телеканал Globo.

По информации телеканала, Болсонару собирался провести один-два месяца на принадлежащем бывшему президенту США Дональду Трампу курорте Мар-а-Лаго. Отмечается, что накануне было опубликовано распоряжение об отъезде в Майами пятерых помощников президента, которые продолжат обеспечивать его безопасность после истечения срока полномочий.

Как отмечает Globo, при отъезде главы государства за рубеж его полномочия делегируются вице-президенту Антониу Гамилтону Моурау, который подтвердил это.

"Все будет спокойно и мирно в стране до инаугурации президента Лулы", — цитирует телеканал Моурау.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару.

В Рио-де-Жанейро прошли протесты из-за результатов президентских выборов, на которых победил левый кандидат Лула да Силва.