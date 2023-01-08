В Бразилии сторонники проигравшего выборы экс-президента страны Жаира Болсонару штурмуют здание парламента и президентский дворец и громят Верховный суд Бразилии.

Действующего бразильского президента Лулу да Силву, который отменил приватизацию крупных государственных компаний, эвакуировали из президентского дворца. Болсонару и его сторонники не признают победу Силвы на выборах.

Позже сторонникам экс-президента Бразилии Болсонару удалось ворваться в здание парламента, где они устроили целое представление. Они разбили окна в правительственных зданиях и установили палаточный городок неподалеку, отмечает ВВС.

Бразильский канал Globo уточнил: протестующие прорвали кордоны полиции и вторглись в здание Конгресса, дворец Планалту – резиденцию президента – и в здание Верховного суда Бразилии.

Власти дали приказ войскам войти в столицу и начать зачистку протестующих, Национальная гвардия уже пытается их разогнать. Полиция применила слезоточивый газ к протестующим.

Также в сети появляется все больше видео столкновений в столице Бразилии. На одном из таких - протестующие стаскивают с коня полицейского.

Протестующие требуют вмешательства силовиков и отставки да Силвы.

Евросоюз поддержал действующего президента Бразилии Лула да Сильву и осудил захват сторонниками экс-президента Болсонару правительственных зданий.

Об этом написали в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами. Полная поддержка президенту Луле да Силве и его правительству", - заявил Боррель.

"Мое абсолютное осуждение нападения на демократические институты в Бразилии. Полная поддержка президенту да Силве, законно избранному миллионами бразильцев путем свободных и справедливых выборов", - написал Шарль Мишель.

Президент Бразилии Лула да Силва распорядился задействовать федеральные военные и правоохранительные силы для подавления беспорядков в столице страны.

Да Силва вступил в должность президента 1 января. Во время присяги он поклялся восстановить страну из "ужасных руин". Да Силва также осудил политику Болсонару, раскритиковав, в частности, его отношение к пандемии коронавируса. Болсонару поражение на выборах не признал, на инаугурации его не было.

При этом Лула да Силва критиковал Владимира Зеленского. По его мнению, Запад подбадривает Зеленского, а в результате тот "думает, что он вишенка на торте".