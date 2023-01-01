Бывший дважды президентом Бразилии 77-летний социалист Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз главой страны. Уже на инаугурацию в конгресс пытался проникнуть мужчина с взрывным устройством и ножом, но его задержали.

Об этом сообщают местные издания.

На площади у дворца Планалту в Бразилиа собралась огромная толпа зрителей. Пожарные поливали людей из шлангов из-за жары.

Multidão acompanha discurso de Lula na Praça dos Três Poderes. Um grupo maior está na outra área da Esplanada, onde estão os palcos do Festival do Futuro. Vídeo: Marley Medeiros. pic.twitter.com/3kwgDK0QPg January 1, 2023

Напомним, что 31 октября на выборах в Бразилии триумфально победил бывший президент Лула да Силва.

The Guardian называло случившееся "поразительным политическим возвращением на одних из самых значительных и болезненных выборов в истории страны".

20 лет назад бывший фабричный рабочий Силва стал первым президентом Бразилии от рабочего класса.

После его победы люди вышли на улицы столицы, чтобы отпраздновать свержение ультраправого Болсонару, которого обвиняют в негуманной политике и неразумных действиях во время эпидемии Covid-19, которая привела к гибели почти 700 000 бразильцев.

При этом Лула да Силва критиковал Владимира Зеленского.

Накануне нового года уходящий президент Бразилии Жаир Болсонару не выдержал и улетел из страны в имение Трампа за день до истечения полномочий.