Между США и Венесуэлой произошел обмен заключенными. Вашингтон освободил двух граждан Венесуэлы, а Каракас - семь американцев.

Об этом сообщает The Washington Post.

Пятеро из семи освобожденных граждан США - бывшие руководители филиала нефтяной компании Citgo Petroleum. Они находились под стражей в Венесуэле с 2017 года по подозрению в коррупции.

По данным издания, обмен произошел после нескольких месяцев секретных переговоров. Президент США Джо Байден одобрил обмен несколько недель назад, однако потребовалось время, чтобы отработать все детали. По мнению WP, этот обмен станет очередным шагом к нормализации отношений между двумя странами.

New York Times же считает, что он станет горячей темой для споров внутри США. Администрация Байдена уже подверглась критике, ведь она до сих пор не вернула домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отмечает Financial Times.

Ранее мы писали, что власти Соединенных Штатов планируют смягчить экономические санкции против Венесуэлы. В частности, планируется разрешить нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством Мадуро.

Кроме того, власти США могут исключить из санкционного списка родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса в качестве дополнительного шага для улучшения двусторонних отношений Каракаса и Вашингтона.

Напомним, в 2019 году Дональд Трамп подписал указ о введении против Венесуэлы полного экономического эмбарго. Этим указом на территории США блокированы все активы правительства Николаса Мадуро и запрещены любые экономические операции с ним. Исключение сделано лишь для гуманитарной помощи. В тексте указа Трамп отметил, что это решение связано "с продолжающейся узурпацией власти незаконным режимом Николаса Мадуро, а также нарушением прав человека, включая произвольные или незаконные аресты и задержания венесуэльских граждан, вмешательством в свободу выражения мнений и продолжающимися попытками подорвать позиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и демократически избранной Национальной ассамблеи Венесуэлы".

Позже, в 2020 году, США ввели санкции против Ирана из-за ядерной программы и против президента Венесуэлы Николаса Мадуро - из-за сотрудничества с этой исламской республикой.