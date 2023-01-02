Новый президент Бразилии и соучредитель и почетный председатель социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва отменил приватизацию крупных госкомпаний, объявленную его предшественником Жаиром Болсонару.

Об этом сообщает новостной портал G1.

Соответствующий указ был подписан в воскресенье, 1 января, вскоре после инаугурации Лулы, а опубликован в понедельник в "Официальном вестнике". Документ определил отзыв планов приватизации для следующих восьми государственных компаний:

нефтегазовая "Петробрас" (Petrobras);

компания по управлению нефтью и природным газом S.A. - Pre-Sal Petroleo SA (PPSA);

почта;

Бразильская коммуникационная компания (EBC);

Компания технологий и информации социального обеспечения (Dataprev);

государственная ядерная компания Nuclebrás Equipamentos Pesados ​​S.A. (Nuclep);

Федеральная служба обработки данных (Serpro);

склады и недвижимость, принадлежащие Национальной компании снабжения (Conab).

Лула обосновал необходимость отмены тем, что нужно "обеспечить тщательный анализ воздействия приватизации на государственную систему и на рынок".

В своем распоряжении президент поручил кабинету министров отменить акты, которые вносили государственные компании в Программу инвестиционного партнерства или включали их в Национальную программу приватизации.

Напомним, 30 октября в Бразилии состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару.

Вскоре в Рио-де-Жанейро прошли протесты из-за результатов президентских выборов, на которых победил левый кандидат, но они ни на что не повлияли.





