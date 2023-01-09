Американские конгрессмены из Демократической партии Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и экстрадировать его на родину.

Об этом сообщают американские журналисты.

Кастро сравнил вспыхнувшие в воскресенье в Бразилии протесты с ситуацией со штурмом Капитолия в США в январе 2021 года. По его мнению, Болсонару использовал сценарий бывшего президента США Дональда Трампа, чтобы "вдохновить террористов внутри страны на попытку захватить власть".

"Прямо сейчас Болсонару находится во Флориде... Его следует экстрадировать в Бразилию. Сообщалось, что в отношении него ведется расследование по делу о коррупции, и он сбежал из Бразилии в США. Он опасный человек, следует отправить его на родину... США не должны быть убежищем для этого авторитарного лидера, который побудил к внутреннему терроризму в Бразилии", - заявил Кастро.

"США должны прекратить предоставлять убежище Болсонару во Флориде", - отреагировала в Twitter на протесты в Бразилии Окасио-Кортес.

Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отреагировал на эти призывы конгрессменов и заявил, что власти США не получали от Бразилии запросов на экстрадицию Болсонару, не находятся с ним прямом контакте и не могут с уверенностью говорить о его местонахождении.

Если обращение все-таки поступит, к нему отнесутся со всей серьезностью, пообещал чиновник.

Между тем по данным медиа Болсонару госпитализировали в США с жалобами на сильные боли в брюшной полости. Он находится в больнице на 220 коек AdventHealth Celebration, что недалеко от Орландо, штат Флорида.

Пресса отмечает, что после ножевого ранения в 2018 году политик неоднократно попадал в больницу. В предыдущий раз он лежал в госпитале Вооруженных сил Бразилии.

Как писала "Страна", Болсонару улетел из страны в имение Трампа за день до истечения своих полномочий.

Сообщалось, что бывший президент собирался посетить друга - бывшего борца Жозе Алду да Силву с частным визитом и по дороге заглянул к Дональду Трампу.

Вскоре в Бразилии его сторонники взяли штурмом правительственные здания и ворвались в Конгресс.

Однако беспорядки довольно быстро подавили.