В Бразилии во время протестов, которые разгорелись на фоне прошедших президентских выборов, задержали более 400 человек.

Об этом сообщил губернатор федерального округа страны Ибаньес Роча в своем Twitter-аккаунте.

"Более 400 человек уже арестованы и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению всех остальных, кто участвовал в этих терактах сегодня днем ​​в Федеральном округе", - написал он.

Напомним, накануне в Бразилии сторонники проигравшего выборы экс-президента страны Болсонару штурмовали здание парламента и президентский дворец и громили Верховный суд страны.

Действующего бразильского президента Лулу да Силву эвакуировали из президентского дворца. Болсонару и его сторонники не признали победу Силвы на выборах.

Действующий президент Бразилии распорядился задействовать федеральные военные и правоохранительные силы для подавления беспорядков в столице страны.

Мы также писали, что Лулу да Силву отменил объявленную предшественником приватизацию крупных государственных компаний.

Второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару, прошли 30 октября.