Бразильские власти заявили, что подавили беспорядки в столице страны и вернули контроль над захваченными ранее сторонниками экс-президента Болсонару государственными учреждениями.

Об этом пишет СNN.

По данным главы столичного Федерального округа Рикардо Каппелли "ситуация под контролем", а госучреждения начнут работу в ближайшие часы.

Напомним, ранее губернатор федерального округа страны Ибаньес Роча в своем Twitter-аккаунте заявил, что во время протестов задержали более 400 человек.

Как сообщалось, накануне в Бразилии сторонники проигравшего выборы экс-президента страны Болсонару штурмовали здание парламента и президентский дворец и громили Верховный суд страны.

Действующего бразильского президента Лулу да Силву эвакуировали из президентского дворца. Болсонару и его сторонники не признали победу Силвы на выборах.

Мы также писали, что Лулу да Силву отменил объявленную предшественником приватизацию крупных государственных компаний.

Второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над Болсонару, прошли 30 октября.