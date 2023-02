Опубликованная статья американского журналиста Сеймура Херша с обвинениями в адрес Белого дома в организации подрыва "Северных потоков" летом 2022 года тянула на сенсацию.

Сеймур Херш - один из известнейших американских журналистов-расследователей, удостоенный Пулитцеровской премии за расследование американских военных преступлений во Вьетнаме. Также с его статьи начался скандал вокруг жестокого обращения американских военных с иракскими заключенными в тюрьме "Абу-Грейб". Правда, в последние годы Херша часто обвиняли в конспирологии и его все реже цитировали крупные западные СМИ. Но, с учетом масштаба выдвинутых журналистом обвинений в адрес руководителей США, статью о "Северном потоке" все ж таки было сложно полностью проигнорировать. Тем более, что версия о причастности стран НАТО к подрыву газопровода и до того обсуждалась в СМИ.

Но пока резонанс на Западе расследование Херша вызвала относительно небольшой. Американские власти назвали ее ложью. Правительство Германии заявило, что не обладает доказательствами достоверности изложенной информации.

Ведущие западные СМИ в целом пишут о ней с сильным скепсисом.

Естественно, много о ней говорили в России. Обратил внимание на тему и Китай.

Однако, эффект от расследования Херша может быть отложенным и сказаться в будущем.

Во-первых, в случае, если начнут по какой-то причине нарастать противоречия между Германией и США по политике в отношении России и войны в Украине. И тогда обвинения американцев в подрыве "Северных потоков" могут стать одними из аргументов для корректировки политики Берлина. Но пока этого не произошло, вряд ли какая-либо информация о причастности американцев к подрыву трубопроводов сможет как-либо серьезно ухудшить их отношения с ФРГ (даже если немецкое руководство придет к выводу о правдивости этой информации).

Во-вторых, если Россия примет решение пойти на резкую эскалацию в отношениях с США и НАТО, выставив им некий новый ультиматум, то подрыв "Северных потоков" может стать одним из пунктов его обоснования (атаку на стратегическую инфраструктуру можно воспринимать как акт войны, о чем, к слову, пишет в своей статье и Херш).

Подробнее о самой статье и о перспективах развития скандала – в статье "Страны".

Как американцы взрывали трубы: версия Херша

Итак, Херш в своем расследовании заявляет, что взрывчатку под "Северные потоки" заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы. Решение о подрыве утверждал лично Джо Байден после более 9 месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Автор утверждает, что в ходе обсуждений в Вашингтоне диверсии на "Северных потоках" главный вопрос был - как не оставить улик.

Также журналист пишет, что к подготовке плана диверсии на "Северных потоках" причастен советник президента США по нацбезопасности Салливан.

По версии Херша планирование этой операции началось еще в конце 2021 года - ещё до вторжения России в Украину. Устанавливали взрывчатку с дистанционным управлением водолазы ВМС США, которые действовали под прикрытием учений НАТО, известных как BALTOPS-22 в июне 2022 года. Спустя 3 месяца, 26 сентября 2022 года, взрывчатка, прикреплённая к трубопроводам, сработала от сигнала с гидролокационного буя, сброшенного самолетом наблюдения P8 ВМС Норвегии.

По данным Херша, Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы – Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Государственного департамента и Министерства финансов – и попросил дать рекомендации о том, как реагировать на предстоящее вторжение Путина.

Журналист пишет, что это была первая из серии сверхсекретных встреч в защищенной комнате на верхнем этаже Old Executive Office Building, где также располагался Консультативный совет президента по внешней разведке (PFIAB). По словам его источника, непосредственно знакомого с процессом, участникам стало ясно, что Салливан намеревался, чтобы группа разработала план уничтожения двух трубопроводов "Северный поток" в случае начала вторжения РФ в Украину, и что он выполнял пожелания президента.

По версии журналиста, водолазов для задания по подрыву потоков могли заранее набирать в центре ВМС США. Профессиональные ныряльщики могли тренироваться в Панама-Сити, где расположен второй по величине крытый бассейн в Америке.

Они, как пишет журналист, установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая спустя 3 месяца уничтожила три из четырех трубопроводов Nord Stream.

ВМС предложили использовать подводную лодку для прямого нападения на трубопровод. Также ВВС обсуждали возможность сброса бомб с запаздывающими взрывателями, которые могли быть приведены в действие дистанционно.

ЦРУ утверждало, что, что бы ни было сделано, это должно быть тайно. Все участники процесса понимали, насколько велики ставки. "Это не детская забава", - сказал источник. Если бы можно было отследить причастности Соединенных Штатов к атаке, "это был бы акт войны".

Идею незаметно осуществить было крайне сложно. Воды Балтийского моря усиленно патрулировались российским флотом, и там не было нефтяных вышек, которые можно было бы использовать в качестве прикрытия для водолазной операции.

"Некоторые ребята в ЦРУ и Госдепартаменте говорили: "Не делайте этого. Это глупо и будет политическим кошмаром, если это всплывет", - описывает колебания в руководстве США источник Херша.

Тем не менее, члены рабочей группы ЦРУ все-таки начали разрабатывать план тайной операции, в ходе которой с помощью глубоководных водолазов должен был произойти взрыв трубопровода. К операции было решено привлечь норвежцев, спецподразделения которых обладали необходимыми навыками для осуществления этого акта.

"Они ненавидели русских, а в норвежском флоте было полно превосходных моряков и водолазов, которые имели опыт многих поколений в высокодоходной глубоководной разведке нефти и газа, - сказал источник. Им можно было доверить сохранение тайны миссии.

Американский журналист так описал норвежский интерес в подрыве. "Уничтожение "Северного потока" позволило бы Норвегии продавать в Европу гораздо больше своего природного газа", - говорится в статье.

7 февраля, менее чем за три недели до вторжения России в Украину, Байден встретился в Белом доме с Олафом Шольцем, который после некоторых колебаний теперь был твердо на стороне американцев. Позже на брифинге для прессы Байден заявил: "Если Россия вторгнется, "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим этому конец".

В марте несколько членов группы вылетели в Норвегию, чтобы встретиться с представителями норвежской секретной службы и военно-морского флота. Один из ключевых вопросов заключался в том, где именно в Балтийском море лучше всего заложить взрывчатку. Газопроводы Nord Stream 1 и Nord Stream 2, каждый из которых состоит из двух комплектов, были разделены между собой на расстоянии чуть более мили, поскольку они ведут в порт Грайфсвальд на крайнем северо-востоке Германии.

Норвежские военно-морские силы быстро нашли нужное место на мелководье Балтийского моря в нескольких милях от датского острова Борнхольм. Трубопроводы проходили на расстоянии более мили (миля - около 1,5 км) друг от друга по морскому дну, глубина которого составляла всего 260 футов (около 800 метров). Это было бы вполне в пределах досягаемости водолазов, которые, действуя с норвежского минного тральщика класса "Альта", должны были погрузиться со смесью кислорода, азота и гелия, вытекающей из их баллонов, и установить заряды С4 на четырех трубопроводах с бетонными защитными крышками. Это была бы утомительная, трудоемкая и опасная работа, но воды у острова Борнхольм имели еще одно преимущество: здесь не было сильных приливных течений, которые значительно усложнили бы задачу водолазов.

Водолазы из Панама-Сити установили взрывчатку С4 к концу учений BALTOPS22.

26 сентября 2022 года С4, прикрепленные к трубопроводам, сработали от гидролокационного буя, сброшенного самолетом наблюдения P8 ВМС Норвегии. Сигнал распространился под водой, сначала до Северного потока 2, а затем до Северного потока 1.

Через несколько часов сработали мощные взрывные устройства C4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя. Через несколько минут на поверхности воды можно было увидеть скопления газа метана, оставшегося в остановленных трубопроводах, и мир узнал, что произошла диверсия.

Реакция властей

В США обвинения отрицают. "Это полная ложь и полная выдумка", - заявила Эдриэнн Уотсон, представитель Совета национальной безопасности. А глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал версию Херша "совершенным и полнейшим нонсенсом".

В Кабмине ФРГ заявляют, что у правительства ФРГ нет данных, которые подтверждали бы выводы журналиста.

Правда, в Бундестаге левая и правая оппозиция призывают расследовать данные, приведенные в статье. Об этом, в частности, заявил председатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла, а также представители партии "Левые".

В МИД России призвали Соединённые Штаты отреагировать на информацию о причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков".

"Все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме", - написала спикер российского МИДа Захарова в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование американского журналиста "очень важным материалом", который необходимо проанализировать в рамках международного расследования.

По его словам, обойти вниманием публикацию Херша "как минимум было бы несправедливо".

"Особенно для такой страны, как Германия, которая в результате этого террористического акта была лишена очень важного энергообъекта", - сказал Песков.

МИД Китая потребовал разъяснений от правительства США.

"Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность", - сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

К слову, китайская государственная газета Global Times так оценивает расследование Херша: "Учитывая поведение США в прошлом, китайские эксперты считают, что статья Херша в высшей степени заслуживает доверия, и, несмотря на опровержения Вашингтона, нельзя помешать России найти дополнительные доказательства ценности отчета".

Реакция западных СМИ

Ведущие западные СМИ неоднозначно восприняли расследование Херша, намекая на то, что журналист работает на Кремль.

В доказательство приводится реакцию России, где очень быстро подхватили расследование Херша сразу после его публикации.

Агентство Reuters пишет, что это была "публикация в блоге", которую Белый дом опроверг.

"Херш - бывший репортер New York Times и New Yorker, получивший множество наград за свои журналистские расследования, в том числе о войне во Вьетнаме и скандале в Абу-Грейб в 2004 году после вторжения США в Ирак. Совсем недавно он вызвал полемику, опубликовав отчет, в котором оспаривалась версия администрации Обамы об убийстве в 2011 году основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена в ходе операции спецназа США, а в другом докладе сирийские повстанцы обвинялись в организации атаки нервно-паралитическим зарином в пригороде Дамаска в августе 2013 года, в результате которого погибли сотни мирных жителей", - так описывает деятельность журналиста Reuters.

AFP пишет: "85-летний Херш считается в США опытным журналистом-расследователем. Однако в последние годы его обвиняют в распространении теорий заговора".

Издание Insider назвало Херша "дискредитированным журналистом", а его заявления "бездоказательными", и считает, что его статья стала "подарком Путину".

"Херш получил Пулитцеровскую премию в 1970 году, но его более поздние работы подверглись резкой критике. В последние десятилетия он подвергся критике со стороны тех, кто называет его некачественным, конспирологическим и чрезмерно полагающимся на анонимные источники. Расследовательский портал Bellingcat подверг резкой критике его репортажи о химических атаках в Сирии, а Vox поставил под сомнение его печально известное заявление 2015 года о том, что президент Барак Обама на самом деле не руководил убийством Усамы бен Ладена. Россия тем не менее ухватилась за его заявление, быстро поддержав его, несмотря на то, что в настоящее время не существует доказательств его истинности. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил государственному агентству РИА Новости, что статья Херша не стала неожиданностью для Москвы и заявила, что она будет иметь "последствия" для США. Официальный представитель МИД Мария Захарова ухватилась за статью, сославшись на то, что Россия неоднократно предполагала, что за нападением стоят США, также без каких-либо доказательств. Основные утверждения статьи Херша, по-видимому, основаны на одном неназванном источнике и не содержат подробностей, которые Insider или другие СМИ смогли бы проверить", - пишет Insider.

При этом издание отмечает, что официальное расследование инцидента остается безрезультатным.

В декабре неназванные официальные лица США и ЕС заявили Washington Post, что нет убедительных доказательств того, что за атакой стоит Россия. Официальные лица Германии с этим согласились.

"Однако бездоказательная версия о том, что президент Джо Байден организовал взрывы, уже давно циркулирует между крайне правыми американскими СМИ и российскими пропагандистами, и ее поддерживают российские официальные лица. Она во многом основана на замечаниях Байдена, сделанных в начале февраля 2022 года, и теории о том, что разрушение трубопровода будет политически выгодно США. Байден заявил, что выступает против открытия газопровода "Северный поток-2" и заявил, что США могут "положить конец" этому, если Россия вторгнется в Украину. Основные утверждения статьи из 5200 слов, по-видимому, основаны на одном источнике, который описывается только как обладающий "непосредственными знаниями об оперативном планировании". На вопрос ТАСС о своем источнике Херш отказался назвать имя, но сказал: "Это человек, который, кажется, много знает о том, что происходит". Херш отказался от комментариев, когда с ним связался Insider", - пишет издание.

Британская Times пересказала содержание статьи, но также отметила, что статья Херша появилась после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака была совершена Вашингтоном в попытке обеспечить свое глобальное господство.

"Москва ранее обвиняла британский Королевский флот во взрыве трубопроводов, но не представила доказательств", - отмечает издание.

На прошлой неделе Times сообщила, что немецкие следователи также рассматривают версию о том, что одно из западных государств осуществило взрыв с целью возложить вину на Россию.

"Некоторые западные чиновники изначально подозревали Кремль, хотя и не стали официально обвинять Москву. Тем не менее, 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти различных западных странах недавно заявили Washington Post, что им еще предстоит увидеть доказательства связи России с нападением, а некоторые заявили, что не верят, что Россия виновата. Пресс-секретарь президента Путина назвал утверждения о том, что Россия выведет из строя собственные трубопроводы, "глупы и абсурдны", - пишет Times.

Немецкое агентство печати (dpa) пишет о статье: "Отчет о Nord Stream, похоже, в значительной степени основан на анонимном источнике. Авторитетные американские СМИ поначалу не отреагировали на сообщение".

Tagesschau подробно пересказывает статью и беседует с Юлианом Павлаком из Университета бундесвера в Гамбурге, который обвиняет Херша в выборочности фактов.

Павляк полагает, что тот факт, что труба трубопровода осталась неповрежденной после подрыва и что газ все еще можно было поставлять в Германию, по крайней мере теоретически, говорит "больше против вины в этом США".

"Во всем этом есть несколько несоответствий", - сказал Павляк Tagesschau.

"В конце концов, к сентябрю 2022 года газ по трубопроводам почти не шел, и НАТО редко стояли вместе так тесно, как раньше. И тогда я задаюсь вопросом, как два члена альянса в лице США и Норвегии таким действием поставили бы союз под угрозу. Нападение на Германию, другого партнера по альянсу, торпедировало бы всю сплоченность", - сказал Павлак Tagesschau.

Издание делает вывод, что "многие вопросы остаются без ответа".

О самом Херше Tagesschau пишет, что это знаменитый журналист, но что в последнее время его расследования были "сомнительными".

"Среди прочего, он неоднократно заявлял, что атаки с отравляющими газами в Сирии были инсценированы. Критики обвиняют его в распространении конспирологических историй. Также он распространяет пророссийскую версию о том, что в обострении отношений между Россией и Западом виновато расширение НАТО на восток", - пишет издание.

Berliner Zeitung пишет, что в правительственных кругах Осло им заявили, что статья содержит многочисленные фактические ошибки. Например, неверно дано описание функции лодки (норвежские СМИ, к слову, очень мало писали о статье Херша).

Welt намекает, что не все так однозначно, подчеркивая, что всего несколько дней назад генеральный прокурор Питер Франк заявил в интервью, что нет никаких доказательств того, что автором подрыва является Россия.

"Фоном дял статьи Херша послужили заявления президента США Джо Байдена, сделанные в феврале 2022 года во время визита в Вашингтон канцлера Олафа Шольца. За несколько недель до начала агрессивной войны России против Украины Байден предупредил, что если Россия вторгнется в соседнюю страну, "тогда больше не будет Северного потока-2". Он это "обещает", подчеркнул президент, не вдаваясь в подробности. "Мы положим этому конец". Тогда вопрос заключался в том, могут ли США попытаться ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2, чтобы не допустить ввода газопровода в эксплуатацию. Именно тогда федеральное правительство положило конец "Северному потоку-2": незадолго до начала агрессивной войны России против Украины Берлин приостановил проект", - напоминает Welt.

"Херш - легенда, но доказательств в статье мало"

В США полагают, что игнорировать сенсационную статью не получится, хотя и взрывного эффекта не следует ждатт.

"Херш - это легенда журналистики, работал в престижных СМИ, таких как New York Times, New Yorker, CBS, Associated Press. Он также является автором в London Review of Books В то же время Херш - известный критик внешней политики США, начиная с войны во Вьетнаме, заканчивая убийством Бен Ладена. Он - известный сторонник концентрации Америки на внутренних делах, и очевидно, что эта статья даст козыри оппозиции Байдена. Хершу 85 лет, и он до сих пор не потерял хватки. Что касается мотивов Вашингтона в такой рискованной тайной диверсионной миссии, Херш считает, что пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов с дешевым природным газом, Белый дом опасался, что такие страны, как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, в которых она нуждается. При этом не секрет, что США таким образом хотели не допустить даже теоретическую возможность восстановления экономических связей Европы и России, а также усилить зависимость ЕС от импорта американского газа. Кстати, подобные диверсии США уже пытались проводить, например, накануне Карибского кризиса - высадка в заливе Свиней в апреле 1961 года с целью свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе. Тогда Кеннеди предложили провести операцию под ложным флагом по всей Флориде, нацеленную на гражданских лиц, и оставить "доказательства" причастности Кастро, что дало бы США оправдание для вторжения на Кубу. Есть мнение, что и сейчас Байдену приходилось использовать секретные операции, чтобы исправить свои очень серьезные провалы в политике", - рассказал "Стране" американский журналист Джонатан Кук, независимый журналист.

Сеймур Херш

Другие настаивают, что поскольку Херш не предоставил в своей статье фактических доказательств, она теряет свой вес.

"Можно предположить, что это сделали США, но никаких реальных проверяемых доказательств им опубликовано не было. Херш в своей статье опирается на единственный источник, и то анонимный. Он опубликовал ее в своем блоге, а не в крупном американском СМИ. Не умаляя его прежних заслуг, по сути он написал статью под названием "Теория заговора". Когда-то Херша провозгласили "величайшим американским репортером-расследователем", но его более поздние расследования были поставлены под сомнение. В их число входили статьи о том, как США нашли Усаму бен Ладена, и подвергающие сомнению применение сирийским режимом химического оружия против мирных жителей Сирии. Эти статьи критиковали за активное использование анонимных источников и отсутствие веских доказательств", - сказал в беседе со "Страной" другой американский журналист Марк Миклетт.

Кстати, в связи с выходом статьи Херша многие вспоминают твит бывшего главы МИДа Польши Радека Сикорского сразу после подрыва, который поблагодарил США за аварию "Северных потоков". В Твиттере он опубликовал известное фото с поднимающимся из моря газом и написал "Спасибо, США" (правда, после скандала он спешно удалил твит).

"Германия может оттягивать отправку помощи Украине"

Что касается возможных последствий скандала, то, теоретически, они могут касаться отношений Германия (которая, по сути, пострадала от подрыва газопровода) и США.

Но пока в Берлине официально, как мы писали выше, эту тему стараются не педалировать и делают акцент на отсутствие доказательств о причастности американцев к диверсии.

Пока реагирует, в основном, лишь оппозиция.

"Было созвано специальное заседание Бундестага. Часть фракций - как правая "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), так и левые - хотят, чтобы открытые вопросы о взрывах на газопроводе "Северный поток" были прояснены комиссией по расследованию Бундестага. Лидер фракции "АдГ" Тино Хрупалла в четверг сделал такой запрос, основываясь на расследовании Херша. Он сказал, что вопрос заключался в том, "осуществила ли ведущая держава НАТО атаку на жизненно важную инфраструктуру нашей страны в европейских водах". Если это окажется правдой, то, по его словам, американские войска больше не смогут оставаться в Германии", - сказал "Стране" журналист Berliner Zeitung Майкл Майер.

"Хотя ни один европейский лидер не посмеет публично обвинить США в проведении терактов, но почти наверняка в Берлине в частном порядке делают выводы. И скорее всего главным подозреваемым в этом деле являются США. В правительственных кругах, в немецком истеблишменте версия о возможной причастности США ко взрывам давно обсуждается. Статья Херша напрямую не скажется на отношениях Германии и США (ведь они друг для друга - главные политические и торговые партнеры), но усилит голоса тех, кто выступает за большую независимость Берлина от Вашингтона. А также может повлиять на позицию Германии по предоставлению военной помощи Украине (ведь на предоставлении танков настояли США), не исключено, что ее будут оттягивать, а вместо этого стимулировать дипломатию и переговоры. Расследование о "Северных потоках" дает аргументы тем представителям истеблишмента, кто в кулуарах продвигал теорию о том, что США взрывами труб послали Германии сигнал, чтой ей не стоит даже думать о формулировании собственной независимой внешней политики. Другая часть немецких элит может не захотеть предположить, что их союзник по ту сторону Атлантики может вести себя по отношению к ним столь жестоко, даже во имя сохранения глобального господства. А еще кто-то посчитает, что это акт войны США против Германии, перекрыв дешевый российский газ, чтобы положить конец конкурентоспособному производству Германии и сделать ее зависимой от импорта сжиженного газа из Америки. Разногласия по американскому вопросу лишь могут усилить раскол среди немецких элит", - сказал "Стране" немецкий политолог Клаус Каспер.

"Для альянса с демократическими странами Байдену нужна Германия как союзник, а не как строптивый попутчик, а тем более не как противник. Поэтому сейчас будет делаться все для того, чтобы нивелировать резонанс от статьи, пусть даже она и вышла не в авторитетном издании, а в личном блоге, но у журналиста с именем. Да и без этой статьи у Германии и США - много противоречий. В том числе, и по поводу Украины. Например, вступление Украины в НАТО воспринимается как американская идея, при помощи которой Вашингтон хочет усилить влияние в Старом Свете, а поэтому неформально Берлин может ей противиться. Безотносительно к делу о подрыве, Германия будет выстраивать свои лидерские позиции внутри ЕС и реализовывать их даже вопреки США", - добавил в беседе со "Страной" немецкий журналист Ульрих Сэдлер.

Источник в европейских дипломатических кругах считает, что на данном этапе даже появления каких-либо доказательств причастности Вашингтона к подрыву газопровода вряд ли смогут разрушить союз Германии и США.

"Давайте представим, что Белый дом официально заявит - да, это мы взорвали газопроводы потому что нужно остановить агрессию России и лишить ее возможности зарабатывать на поставках энергоресурсов (хотя он так, конечно, никогда не заявит). И что произойдет? Будут возмущения в СМИ и отдельных немецких политиков, оппозиции. Но в отношениях Германии и США и в отношении Берлина к войне в Украине ничего принципиально не поменяется. Потому что с точки зрения Германии и в целом Европы Россия, совершив акт агрессии против Украины, вывела себя за рамки любых цивилизованных отношений, а потому к ней можно применять, скажем так, сильные меры воздействия в качестве наказания. Другой вопрос, если в Германии возобладают силы, которые считают, что нужно с Москвой нормализовать отношения и вести иную политику, чем Штаты, то тема с подрывом газопровода ими будет использоваться очень активно для обоснования необходимости смены курса. Но я вижу и другое возможное последствие. Атака на критическую инфраструктуру это, по сути, акт войны. А Россия уже давно говорит, что НАТО ведет с ней войну. Пока это только риторика. Но нельзя исключать, что в какой-то момент РФ может выдвинуть ультиматум, где подрыв газопроводов будет одним из пунктов", - говорит источник.

Политолог Руслан Бортник считает, что статья Херша будет использоваться российской стороной и пророссийским лобби для атаки на позиции США в Европе, для вызова и усиления разногласий между европейскими союзниками.

"Статью будут активно использовать республиканцы, критики украинской политики Байдена, его помощи и стратегии в отношении Украины. В качестве демонстрации того, что администрация Байдена шла не только на вредные шаги для США, но и на шаги, лежащие за рамками законодательства и настоящего партнерства с союзниками в Европе. Эта статья может усилить поляризацию внутри немецкой и всей европейской политики в отношении США. Американоскептики будут использовать ее для своей риторики, сторонники евроатлантической интеграции будут игнорировать это расследование или считать его досужим вымыслом. Те же, кто был убежден, что США и Британия причастны к подрыву газопровода, усилят свою убежденность. Те люди, которые были убеждены в том, что за ним стояла Россия для создания дефицита, останутся при своем мнении. Европа поляризирована, и вот этой средней части людей, которые ищут аргументы и факты для формирования своей позиции, осталось мало, и только позицию этих людей потенциально могла бы поколебать эта статья", - говорит "Стране" Бортник.