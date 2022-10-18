Европейские следователи официально объявили причиной аварии на газопроводах "Северный поток 1 и 2" взрывы.

К такому заключению пришли полиция Копенгагена, военные и служба безопасности Дании ПЕТ, занимавшиеся расследованием причин утечки газа в Балтийском море.

По словам полиции, с момента возникновения утечки место ЧП было обследовано не один раз.

"Расследование подтвердило, что на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании произошли масштабные повреждения и что они вызваны сильными взрывами", — говорится в пресс-релизе.

В нем также сообщается, что полиция Копенгагена и ПЕТ создают по этому делу совместную следственную группу.

Напомним, что недавно в трубах "Северного потока" была обнаружена 8-метровая дыра. Мы также публиковали соответствующие фото.

В "Газпроме" считают ремонт "Северных потоков" бессмысленным в условиях санкций, а в целом он займет годы.

Вместо этого Анкара и Москва хотят в кратчайшие сроки создать международный газовый хаб в европейской части Турции. Об этом уже договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.