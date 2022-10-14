В трубах "Северного потока" обнаружена 8-метровая дыра. Полиция ФРГ считает это результатом подрыва
В трубах "Северного потока" обнаружили 8-метровую дыру, сообщила немецкая полиция по итогам обследования места аварии газопроводов с помощью подводных аппаратов Бундесвера.
Об этом пишет ARD.
В полиции ФРГ считают, что она может иметь последствия только в результате подрыва.
Всего обнаружено 4 пробоины.
Ранее стало известно, что Германия, Швеция и Дания, вопреки первоначальному плану, не будут проводить совместное расследование произошедшего – каждая страна проведет собственное расследование инцидента.
Ранее Владимир Путин заявил, что отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае "дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности".
Сразу после взрывов на газопроводе немецкие СМИ писали, что оба "Северных потока" после аварии могут стать навсегда непригодными для использования. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.
Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что одна из веток "Северного потока-2" находится в надлежащем техническом состоянии и может поставлять газ в Европу.
Напомним, в конце сентября произошла утечка газа сразу на нескольких ветках газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Страна" приводила версии западных СМИ о причинах происшествия. В целом большинство комментариев европейских политиков сводятся к тому, что это была диверсия.
На днях Служба береговой охраны Швеции сообщила, что утечка газа из газопровода "Северный поток - 2" возобновилась.