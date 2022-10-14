В трубах "Северного потока" обнаружили 8-метровую дыру, сообщила немецкая полиция по итогам обследования места аварии газопроводов с помощью подводных аппаратов Бундесвера.

Об этом пишет ARD.

В полиции ФРГ считают, что она может иметь последствия только в результате подрыва.

Всего обнаружено 4 пробоины.

Ранее стало известно, что Германия, Швеция и Дания, вопреки первоначальному плану, не будут проводить совместное расследование произошедшего – каждая страна проведет собственное расследование инцидента.

Ранее Владимир Путин заявил, что отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае "дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности".

Сразу после взрывов на газопроводе немецкие СМИ писали, что оба "Северных потока" после аварии могут стать навсегда непригодными для использования. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.

Ранее вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что одна из веток "Северного потока-2" находится в надлежащем техническом состоянии и может поставлять газ в Европу.

Напомним, в конце сентября произошла утечка газа сразу на нескольких ветках газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Страна" приводила версии западных СМИ о причинах происшествия. В целом большинство комментариев европейских политиков сводятся к тому, что это была диверсия.

На днях Служба береговой охраны Швеции сообщила, что утечка газа из газопровода "Северный поток - 2" возобновилась.