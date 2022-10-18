Появились фото разрушенного 50-метрового участка российского газопровода "Северного потока".

Снимки публикует шведская газета Expressen.

Фото были сделаны на глубине 80 метров ниже поверхности Балтийского моря.

Как пишет газета, подводная камера зафиксировала длинные трещины на морском дне.

Напомним, в конце сентября произошла утечка газа сразу на нескольких ветках газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Страна" приводила версии западных СМИ о причинах происшествия. В целом большинство комментариев европейских политиков исходит из того, что это была диверсия.

Несколько дней назад немецкая полиция по итогам обследования места аварии газопроводов с помощью подводных аппаратов Бундесвера, как писало ARD, сообщала, что в трубах "Северного потока" обнаружили 8-метровую дыру. В полиции ФРГ считают, что она может иметь последствия только в результате подрыва.

Также в "Газпроме" заявили, что ремонт "Северных потоков" займет годы, но в условиях санкций это бессмысленно.

Вместе с тем, Путин заявил, что отремонтировать нитки "Северных потоков" возможно, но это будет иметь смысл только в случае "дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности".