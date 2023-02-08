Белый дом назвал ложью заявление американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, что за подрывом газопроводов "Северный поток" стояли США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это полная ложь и полная выдумка", — заявила Эдриэнн Уотсон, представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Об этом заявили также представители ЦРУ и Госдепартамента.

Напомним, что сегодня известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы.

Отметим, что Сеймур Херш - один из известнейших американских журналистов-расследователей, удостоенный Пулитцеровской премии за расследование американских военных преступлений во Вьетнаме. Также с его статьи начался скандал вокруг жестокого обращения американских военных с иракскими заключенными в тюрьме "Абу-Грейб".

Напомним, что ранее генпрокурор Германии заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам на "Северном потоке".

При этом заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявляла, что администрация США довольна, что "Северный поток - 2" превратился в груду металла на дне морском.