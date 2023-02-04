Генпрокурор Германии Петер Франк заявил об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на газопроводах "Северный поток".

"На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается", - сказал Франк в интервью Welt am Sonntag, передает ВВС.

С помощью двух исследовательских судов, по его словам, были взяты пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов с участков взрывов, расположенных в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

"Все это мы в настоящее время оцениваем с точки зрения криминалистики", - подчеркнул генпрокурор ФРГ.

Дания и Швеция продолжают собственные расследования инцидента.

Падение давления на обеих нитках трубопровода зафиксировали 26 сентября 2022 года. Датские власти выяснили, что причиной стал взрыв.

Ранее в Германии высказывались предположения, что к взрыву может быть причастна одна из стран Запада и не исключили поставки российского газа в страну после окончания войны в Украине.

Напомним, Вашингтон поддерживает расследование в Европе взрывов на "Северных потоках" и отрицает причастность к ним США.