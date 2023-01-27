Администрация США довольна тем, что газопровод "Северный поток - 2" не будет работать.

Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на заседании Сената американского Конгресса.

Тему газопровода, пострадавшего в результате диверсии в сентябре 2022 года, поднял сенатор Тед Круз.

"Госпожа Нуланд, как вы знаете, в январе прошлого года Сенат голосовал по моему законопроекту о санкциях против трубопровода "Северный поток - 2". Это было еще до того, как Россия начала "военную операцию" в Украине. В этот момент президент Зеленский во всеуслышание призывал - даже умолял - сенат ввести эти санкции. Он сказал тогда: эти санкции - последний шанс не дать начаться российско-украинскому конфликту. Последний шанс не допустить, чтобы в Украину покатились русские танки. Неужели президент Зеленский ошибся?" - спросил Круз.

"Сенатор Круз, я, как и вы - и, я полагаю, вся администрация тоже - вполне удовлетворена тем, что "Северный поток", по вашему же выражению, превратился в груду металла на дне морском. В декабре я лично принимала участие в этих переговорах с Россией вместе с моим руководителем, госсекретарем Блинкеном, в попытке предотвратить этот конфликт. И я не считаю, что закрытие "Северного потока - 2" сыграло бы решающую роль и как-то повлияло бы на Путина. Очень важно, что немцы и другие европейцы свернули проект сразу же в день начала конфликта, но Путин был твердо намерен начать военную операцию", - ответила Нуланд.

"То есть, по-вашему, президент Зеленский ошибочно утверждал, что отмена "Северного потока - 2" - самый верный и надежный способ предотвратить этот конфликт?" - уточнил Круз.

"Я считаю, что Путина это бы не остановило... Я считаю, что нам бы не удалось избежать этого конфликта, даже если бы европейцы действовали по "Северному потоку" решительнее. То есть мне бы этого хотелось, но я в это не верю", - сказала Нуланд.

Ранее "Страна" приводила реакцию СМИ на взрыв "Северных потоков". Многие склонялись к версии диверсии как причине взрывов.

Между тем в Госдепе заявили, что США считают безосновательными любые предположения о своей причастности к взрывам на "Северных потоках".