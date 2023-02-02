Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригласила Украину принять участие в системе совместных закупок газа.

Об этом фон дер Ляйен сказала на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 2 февраля, которая транслировалась на сайте ЕК.

"Мы приглашаем Украину на нашу энергетическую площадку для совместной закупки газа. Мы хотим наилучшим образом использовать общее рыночное влияние", - заявила глава Еврокомиссии.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии подтвердил заинтересованность Киева не только в совместных закупках газа, но и в предоставлении украинских подземных хранилищ (ПХГ) для создания стратегических запасов странами Евросоюза.

"Мы заинтересованы в активном участии в совместных закупках газа и создании резервного объема в наших хранилищах", – сказал Галущенко.

Ранее мы писали, что глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов провел встречу с генеральным директором норвежской газодобывающей компании Equinor Андерсом Опедалем. Стороны обсудили возможность закупки Украиной газа у компании на специальных условиях.

Напомним, в начале января цены на газ в Европе выросли почти на 12%, приблизившись к 850 долларам за тысячу кубометров.