Признаков российской военной угрозы Молдове или Румынии нет, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Об этом сообщает CNN.

Патель прокомментировал сообщения в СМИ о возможном ответе НАТО, если будет установлено, что выпущенные Россией по Украине ракеты вошли в воздушное пространство Румынии, одной из стран-членов Североатлантического Альянса.

"Сейчас мы не имеем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России против Молдовы или Румынии", - сказал представитель Госдепартамента.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками", - добавил Патель.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, а также пролетели в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Министерство обороны Румынии позже сообщило, что российская ракета пролетела в 35 км от границы страны, не нарушив воздушного пространства страны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал пролетевшие над воздушным пространством Румынии и Молдовы российские ракеты "вызовом НАТО".

А в ВСУ заявили, что могли сбить "Калибры", летящие над Молдовой и Румынией, но "понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу".