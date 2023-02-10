Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. Скриншот видео

Признаков российской военной угрозы Молдове или Румынии нет, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Об этом сообщает CNN.

Патель прокомментировал сообщения в СМИ о возможном ответе НАТО, если будет установлено, что выпущенные Россией по Украине ракеты вошли в воздушное пространство Румынии, одной из стран-членов Североатлантического Альянса.

"Сейчас мы не имеем никаких признаков прямой военной угрозы со стороны России против Молдовы или Румынии", - сказал представитель Госдепартамента.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими молдавскими партнерами и румынскими союзниками", - добавил Патель.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой, а также пролетели в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Министерство обороны Румынии позже сообщило, что российская ракета пролетела в 35 км от границы страны, не нарушив воздушного пространства страны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал пролетевшие над воздушным пространством Румынии и Молдовы российские ракеты "вызовом НАТО".

А в ВСУ заявили, что могли сбить "Калибры", летящие над Молдовой и Румынией, но "понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу".

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