Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия начала новое крупное наступление в Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга, пишет Sky News.

По словам генсека Альнса, НАТО не видит "никаких признаков" того, что президент РФ Владимир Путин "готовится к миру"

"Мы видим, что президент Путин и Россия по-прежнему хотят контролировать Украину. Мы видим, как они посылают больше войск, больше оружия", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что "реальность такова, что мы уже видим начало нового российского наступления в Украине".

Напомним, сегодня Столтенберг призвал страны НАТО быстрее передавать Украине военную технику и боеприпасы.

Также сообщалось, что в Белом доме ждут ужесточения военных действий в Украине с наступлением весны.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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