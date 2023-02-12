Министерство внутренних дел Украины получило уже 15 тысяч заявок от желающих вступить в штурмовые бригады "Гвардии наступления", поэтому их сформируют больше, чем планировалось изначально.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева в эфире телемарафона.

По ее словам, формирование восьми основных бригад, которые планируют задействовать при контрнаступлениях, будет выполнено до 1 апреля. Потом продолжится укомплектование дополнительных подразделений из-за большого количества желающих.

Рева рассказала, что всего было зафиксировано более 27 тысяч обращений.

"Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, присоединение к нашим бригадам, то их уже более 15 тысяч", - пояснила она.

Ранее в Нацгвардии говорит, что в свои штурмовые бригады будут набирать людей с боевым опытом.

В числе "Гвардий наступления" будет и полк "Азов", который стал бригадой Национальной гвардии.

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