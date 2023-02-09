Полк "Азов" теперь является бригадой Национальной гвардии.

Об этом сообщает в телеграм пресс-служба полка.

В "Азове" добавили, что формирование будет в числе девяти создаваемых Нацгвардией штурмовых бригад "Гвардия наступления".

Напомним, в Украине сейчас два воинских подразделения, связывающие свои названия с "Азовом": полк "Азов" (теперь уже бригада) в составе Нацгвардии и третья отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ, о создании которой в январе сообщил основатель "Азова" Андрей Билецкий.

В начале февраля в МВД заявили, что начали формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления". Как сказал тогда Игоря Клименко, штурмовые бригады, в которые могут вступать добровольцы, направлены на усиление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины.

Немногим позже стало известно, что основную часть будущих штурмовых бригад Нацгвардии под названием "Гвардия наступления" создают на базе уже существующих подразделений с боевым опытом. Будущих бойцов будут какое-то время готовить опытные офицеры и инструкторы. Подготовка подразумевается как общевойсковая, так и специальная.