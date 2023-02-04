Основную часть будущих штурмовых бригад Нацгвардии под названием "Гвардия наступления" создают на базе уже существующих подразделений с боевым опытом.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

"В частности, в составе Национальной гвардии Украины создается шесть таких подразделений. Основная часть из них будет формироваться на базе частей с боевым опытом. По всему государству в центрах предоставления админуслуг граждане уже могут выбрать штурмовое подразделение, в котором они хотели бы проходить службу", – заявил Руслан Музычук.

По его словам, будущих бойцов будут какое-то время готовить опытные офицеры и инструкторы. Подготовка подразумевается как общевойсковая, так и специальная, поскольку бригады создаются "по специальностям" - танковые, артиллерийские, БПЛА и так далее.

Напомним, вчера нацгвардейцы сбили в районе Бахмута российский штурмовик Су-25.

Тем временем полк Нацгварии "Азов" опроверг переход подразделения в ВСУ.

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