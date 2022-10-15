В Киеве открылась уличная выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя", где опубликованы истории погибших в Мариуполе украинских военных из подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, также там публикуют фото с площади.

Стенды установили на Софиевской площади в пятницу, 14 октября, в День защитника и защитниц Украины.

Выставка состоит из информационных планшетов, содержащих портрет и описание жизни героя. Всего там 154 фотографии, 154 кратких биографии.

Выставка будет длиться в течение месяца, каждый желающий может площадь и почтить память воинов. По данным КГГА, самому младшему из погибших было 18 лет, самому старшему - 63 года.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

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