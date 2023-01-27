Компания Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) корректирует свою политику модерации в отношении контента о полке "Азов".

Об этом сообщает "Блумберг".

"Компания исключила украинскую ультраправую военную группировку "Азов" из списка опасных лиц и организаций, составленного медиа-гигантом. Это изменение позволит членам полка "Азов" создавать учетные записи в Facebook и Instagram и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правил компании в отношении контента. Этот шаг также позволит другим пользователям открыто хвалить и поддерживать "Азов", - пишет издание.

Сдвиг в политике последовал за месяцами "тщательного изучения" того, как соцсети проводят грань между поддержкой свободы выражения мнений о войне и смягчением риторики, которая может привести к опасным или насильственным последствиям.

Надзорный совет Meta, группа ученых, активистов и экспертов, которые контролируют решение Meta о модерации контента, в последние месяцы утверждал, что компания "зашла слишком далеко в подавлении контента, критикующего авторитарные правительства или лидеров".

Полк "Азов" вызывал споры. Это одна из самых опытных воинских частей Украины, которая сражалась с российскими войсками на ключевых объектах, включая Мариуполь и Киев.

Но связи группы с ультраправой националистической идеологией вызвали опасения, что она привлекает экстремистов. Когда Путин назвал свое нападение на Украину стремлением денацифицировать страну, стремясь делегитимизировать украинский национализм, он отчасти имел в виду силы "Азова".

Meta утверждает, что полк "Азов" теперь отделен от крайне правого националистического движения "Азов". Украинская власть имеет официальное командование и контроль над подразделением.

В заявлении Meta говорится, что другие "элементы движения "Азов", включая Национальный корпус и его основателя Андрея Билецкого, по-прежнему находятся в списке опасных лиц и организаций.

"Язык ненависти, символы ненависти, призывы к насилию и любой другой контент, нарушающий наши нормы сообщества, по-прежнему запрещен, и мы удалим этот контент, если найдем его", — заявили в компании.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, высоко оценил решение Meta и особо выделил президента Meta по международным делам Ника Клегга, бывшего вице-премьер-министра Великобритании.

"Очень много значит для каждого украинца. Новый подход вступает в силу постепенно", — написал Федоров в Twitter.

Между тем "Азов" стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.

Ранее Рада приняла закон, разрешающий иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии, в том числе в "Азове".