В понедельник, 13 февраля, в Украине идет уже 355-й день войны с РФ.
О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 12 февраля.
Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.
13 февраля
07.30 Киев и Днепр с утра еще не получили лимитов по электроэнергии (то есть свет отключать там по идее пока не должны), а Одесса живет по стабилизационным графикам.
Такие данные публикует ДТЭК.
При этом в других областях, судя по сообщениям губернаторов, уже введены почасовые отключения.
Ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что скорее всего лимиты с понедельника будут у всех регионов - из-за роста потребления с началом рабочей недели.
07.20 Сводка Генштаба на утро 13 февраля. Главное из нее:
1 Противник ведет наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
2. Отражены атаки в районах населенных пунктов:
- Гряниковка Харьковской области
- Кременная и Белогоровка в Луганской области
- Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области
- Зализничное в Запорожской области (поселок на трассе к западу от Гуляйполя).
06.50 Проведение 14 мая президентских выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий разрушительного землетрясения, сообщает телеканал TGRT Haber.
06.40 Россияне манипулировали темой переговоров в декабре прошлого года, чтобы помешать поставкам западных танков.
РФ распространяла ложный нарратив до 27 декабря, пока глава российского МИД Сергей Лавров не заявил, что в Кремле будут добиваться военного решения в Украине.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
06.25 Карта тревог на сейчас.