В понедельник, 13 февраля, в Украине идет уже 355-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах дня за 12 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

13 февраля

07.30 Киев и Днепр с утра еще не получили лимитов по электроэнергии (то есть свет отключать там по идее пока не должны), а Одесса живет по стабилизационным графикам.

Такие данные публикует ДТЭК.

При этом в других областях, судя по сообщениям губернаторов, уже введены почасовые отключения.

Ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что скорее всего лимиты с понедельника будут у всех регионов - из-за роста потребления с началом рабочей недели.

07.20 Сводка Генштаба на утро 13 февраля. Главное из нее:

1 Противник ведет наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. Отражены атаки в районах населенных пунктов:

- Гряниковка Харьковской области

- Кременная и Белогоровка в Луганской области

- Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области

- Зализничное в Запорожской области (поселок на трассе к западу от Гуляйполя).

06.50 Проведение 14 мая президентских выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий разрушительного землетрясения, сообщает телеканал TGRT Haber.

06.40 Россияне манипулировали темой переговоров в декабре прошлого года, чтобы помешать поставкам западных танков.

РФ распространяла ложный нарратив до 27 декабря, пока глава российского МИД Сергей Лавров не заявил, что в Кремле будут добиваться военного решения в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

06.25 Карта тревог на сейчас.