Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса поскорее передать Украине военную технику и боеприпасы и назвал нынешнюю стадию конфликта "войной логистики".

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, пишет Sky News.

"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что Запад ведет "гонку материально-технического обеспечения" с Россией, поэтому НАТО планирует наращивать производство боеприпасов. Сейчас их поставки в Украину в разы превышают возможности производства, говорит Столтенберг.

Он добавил, что на очередной встрече "Рамштайна" может обсуждаться передача Украине военной авиации, хотя сам он считает нынешним приоритетом не самолеты, а уже обещанное военное оборудование, включая бронетехнику.

Напомним, вчера Дуда заявил, что Россия может победить в войне, если Украина срочно не получит военную помощь от Запада.

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