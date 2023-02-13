"Война логистики". Столтенберг призвал страны НАТО быстрее передавать Украине военную технику и боеприпасы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса поскорее передать Украине военную технику и боеприпасы и назвал нынешнюю стадию конфликта "войной логистики".
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, пишет Sky News.
"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", - сказал Столтенберг.
Он заявил, что Запад ведет "гонку материально-технического обеспечения" с Россией, поэтому НАТО планирует наращивать производство боеприпасов. Сейчас их поставки в Украину в разы превышают возможности производства, говорит Столтенберг.
Он добавил, что на очередной встрече "Рамштайна" может обсуждаться передача Украине военной авиации, хотя сам он считает нынешним приоритетом не самолеты, а уже обещанное военное оборудование, включая бронетехнику.
Напомним, вчера Дуда заявил, что Россия может победить в войне, если Украина срочно не получит военную помощь от Запада.
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